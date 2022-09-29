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CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok maliyetleri Ağustos ayında düştü

Perşembe, 29 Eylül 2022 10:49:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada, koklaşabilir taş kömürü maliyetlerinin bu yılın Ağustos ayında yıllık %8,18 ve metalürjik kok maliyetlerinin ise yıllık %10,13 düşüş gösterdiği belirtildi. Söz konusu ayda yerel toz cevher maliyetleri yıllık %3,34, ithal toz cevher maliyetleri yıllık %8,2 ve hurda maliyetleri ise yıllık %3,51 geriledi.

Buna karşın bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda maliyetleri sırasıyla yıllık %62,54, %21,38 ve %1,85 artarken, yerel ve ithal toz cevher maliyetleri sırasıyla %26,4 ve %27,85 düşüş kaydetti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Demir Cevheri Hurda Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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