CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Kasım ayında %2,03 arttı

Cuma, 29 Aralık 2023 11:27:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %19,35, %22,59, %2,06 ve %15,07 düşerken ithal toz cevher alım maliyetleri %1,91 artış gösterdi.

Yalnızca Kasım ayında, koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel toz cevher ve ithal toz cevher için alım maliyetleri sırasıyla %2,03, %0,25, %2,17 ve %1,91 yükselirken hurda için %0,4 düşüş kaydetti.

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