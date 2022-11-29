CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %38,08 arttı

Salı, 29 Kasım 2022 11:52:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %38,08 ve %7,54 artarken, yerel ile ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %26,47, %26,43 ve %2,33 düşüş gösterdi.

Yalnızca Ekim ayında, koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve ithal toz cevher için ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %3,28, %2,33 ve %9,73 artarken, yerel toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla aylık %0,49 ve %2,34 düşüş kaydetti.