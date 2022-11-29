﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ekim döneminde %38,08 arttı

Salı, 29 Kasım 2022 11:52:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %38,08 ve %7,54 artarken, yerel ile ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %26,47, %26,43 ve %2,33 düşüş gösterdi.

Yalnızca Ekim ayında, koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve ithal toz cevher için ortalama alım maliyetleri aylık bazda sırasıyla %3,28, %2,33 ve %9,73 artarken, yerel toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla aylık %0,49 ve %2,34 düşüş kaydetti.


Etiketler: Demir Cevheri Hurda Metalürjik Kok Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve metalürjik kok maliyetleri Ağustos ayında düştü

29 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü maliyetleri Temmuz ayında %5,14 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yılın ilk yarısında %76,6 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

Harsco Metals Group, Ternium Mexico ile multi-milyon dolarlık sözleşmeyi yeniledi

14 Mar | Çelik Haberler

Çin’de demir cevheri fiyatları Eylül ortasından bu yana ilk kez 100$/mt CFR’ı aştı

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin koklaşabilir taş kömürü piyasasında beklentiler karışık

29 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vadeli fiyatlardaki artışa bağlı yükselişe geçti

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 48. Hafta

29 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları sabit

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab