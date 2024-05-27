Çinli çelik şirketleri Ocak-Nisan döneminde 22,2 milyar RMB net zarar kaydetti

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:43:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 390 milyon RMB değerinde net zarara kıyasla bu yılın Ocak-Nisan döneminde 22,2 milyar RMB (3,1 milyar RMB) seviyesinde net zarar kaydetti.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %29 artışla 142,79 milyar RMB (20,1 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Nisan döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %64,2 artışla 21,25 milyar RMB (1,3 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %4,6 artışla 39,95 milyar RMB (5,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %40,7 artışla 24,21 milyar RMB (3,4 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4,3 artışla 2,09 trilyon RMB (295 milyon $) oldu.