Çinli çelik şirketleri Ocak-Mart döneminde 21,36 milyar RMB net zarar kaydetti

Pazartesi, 29 Nisan 2024 11:13:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 4,84 milyar RMB değerinde net zarara kıyasla bu yılın Ocak-Mart döneminde 21,36 milyar RMB (2,1 milyar RMB) seviyesinde kaydedildi.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %24,2 düşüşle 81,94 milyar RMB (11,5 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Mart döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %46,9 düşüşle 9,46 milyar RMB (1,3 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %19,8 düşüşle 28,83 milyar RMB (4,1 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %39 artışla 11,69 milyar RMB (1,6 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %4,3 artışla 1,50 trilyon RMB (200 milyar trilyon $) oldu.