Çinli çelik şirketleri Ocak-Ağustos döneminde 16,97 milyar RMB net zarar etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörü, yıllık %215,9 düşüşle bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 16,97 milyon RMB (2,4 milyar $) seviyesinde net zarar kaydetti.

Otomotiv sektörü bu dönemde yıllık %3 artışla 303,59 milyar RMB (43,3 milyar $) net kâr elde etti.

Ocak-Ağustos döneminde madencilik ve cevher hazırlama sektörü yıllık %31 artışla 42,05 milyar RMB (6 milyar $), metal imalat sektörü yıllık %5,5 artışla 104,79 milyar RMB (14,9 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörü yıllık %34,5 artışla 64,63 milyar RMB (9,2 milyar $) brüt kâr kaydetti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %0,5 artışla 4,65 trilyon RMB (660 milyar $) oldu.

1$ = 7,0101 RMB