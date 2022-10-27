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Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %91,4 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:57:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 19’unda toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda artarken, 22’sinde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %91,4 düşerek 31,3 milyar RMB (4,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 3,7 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %1,9 düşüşle 370,68 milyar RMB (51,8 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, düşüş hızı yılın Ocak-Ağustos döneminde kaydedilene kıyasla 5,4 puan daha yavaş oldu.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %28,9 düşüşle 52,31 milyar RMB (7,3 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %10 düşüşle 133,19 milyar RMB (18,6 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %9,5 artışla 47,11 milyar RMB (6,6 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %2,3 düşerek 6,24 trilyon RMB (870 milyar $) oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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