Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Ekim döneminde %92,7 düştü

Pazartesi, 28 Kasım 2022 10:31:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 41 büyük sanayi sektörünün 19’unda toplam brüt kâr bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda artarken, 22’sinde azaldığı gözlendi. Söz konusu dönemde, metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %92,7 düşerek 29,68 milyar RMB (4,14 milyar $) seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş Ocak-Eylül döneminde kaydedilen düşüşe kıyasla 1,3 puan daha yüksek oldu.

Bu yılın ilk on ayında, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %0,8 artışla 425,06 milyar RMB (59,4 milyar $) seviyesinde gerçekleşirken, Ocak-Eylül döneminde yıllık %1,9 düşüş kaydedilmişti.

Öte yandan madencilik ve cevher hazırlama sektörünün toplam brüt kârı yıllık %28,4 düşüşle 54,39 milyar RMB (7,6 milyar $), metal imalat sektörünün brüt kârı yıllık %9,7 düşüşle 152,62 milyar RMB (21,3 milyar $) ve demir yolları, deniz yolları, havacılık ile diğer ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı ise yıllık %13,7 artışla 55,53 milyar RMB (7,8 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplam brüt kârı yıllık %3 düşerek 6,98 trilyon RMB (970 milyar $) oldu.