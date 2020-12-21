Çin’in sıcak sac üretimi Kasım’da aylık bazda düştü

Pazartesi, 21 Aralık 2020 14:38:25 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Kasım ayında Çin’in sıcak sac üretimi, yıllık bazda %16,6 artarak 14,02 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık bazda kaydedilen bu artış hızı, Ekim ayındaki yıllık artış oranına kıyasla 6,2 puan daha yavaş oldu. Üretim aylık bazda %6,5 düşerek güçlü piyasa fiyatlarına rağmen devam eden kısıtlamalar ve bakım çalışmalarının etkilerini yansıttı.

SteelOrbis verilerine göre, söz konusu ayda Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları, artan vadeli sıcak sac fiyatları ve yükselen demir cevheri fiyatları nedeniyle yaklaşık %6,53 artış gösterdi. Bu yükseliş trendi, demir cevheri fiyatlarının artmasıyla Aralık ayında da devam etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık bazda %11,1 artış göstererek 154,59 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %7 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yıllık bazda kaydedilen bu artış, Ekim ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha hızlı oldu. Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkedeki soğuk sac üretimi yıllık %2,4 artışla 34,50 milyon mt seviyesinde kaydedildi.