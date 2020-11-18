Çin’in sıcak sac üretimi Ekim ayında hafifçe düştü fakat yıllık bazda daha hızlı yükseldi

Çarşamba, 18 Kasım 2020 15:49:59 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ekim ayında Çin’in sıcak sac üretimi, planlanmış bakım çalışmaları ve kısıtlamalar nedeniyle aylık bazda %3 düşerken, yıllık bazda %22,8 artarak 14,99 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık bazda kaydedilen bu artış hızı, Eylül ayındaki yıllık artış oranına kıyasla 6,4 puan daha yüksek oldu.

SteelOrbis verilerine göre, söz konusu ayda Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları, son kullanıcıların talebi normal seviyelerde yer alırken artan vadeli sıcak sac fiyatları nedeniyle yaklaşık %1,6 artış gösterdi. Piyasa oyuncuları vadeli fiyatlara dair iyimser görüşlere sahip olduğu için, söz konusu artış eğilimi Kasım ayında da devam ediyor.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık bazda %11 artış göstererek 141,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde artış hızı, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 9,7 puan daha yüksek oldu.

Ekim ayında, Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %6,5 artışla 3,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yıllık bazda kaydedilen bu artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 4,4 puan daha yüksek oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, ülkedeki soğuk sac üretimi yıllık %1,7 artışla 30,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi.