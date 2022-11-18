Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ekim döneminde %3,9 arttı

Cuma, 18 Kasım 2022 11:01:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %3,9 artışla 156,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %2,5 düşüşle 35,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %24,6 artışla 15,79 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %7,4 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Sıcak rulo sac fiyatları Ekim ayında talep piyasa oyuncularının beklediği kadar iyi olmadığı için düşerken, Kasım ayında Çin hükümetinin Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaları hafifletmesi ve emlak sektörü için teşvik politikaları yayımlaması sayesinde artış gösterdi.