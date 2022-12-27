Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Kasım döneminde %4,8 arttı

Salı, 27 Aralık 2022 10:03:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %4,8 artışla 171,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %4,3 düşüşle 38,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %15 artışla 14,85 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %15 düşüşle 3,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında sıcak rulo sac fiyatları, Çin hükümetinin emlak sektörü için teşvik politikaları yayımlaması ve Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaları hafifletmesi sayesinde kademeli bir şekilde artış gösterdi.