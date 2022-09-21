Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Ağustos döneminde %1,3 arttı

Çarşamba, 21 Eylül 2022 10:32:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %1,3 artışla 125,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 28,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %1,8 düşüşle 14,06 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %13,9 düşüşle 3,03 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında, sıcak rulo sac fiyatları son kullanıcıların ölü sezondaki zayıf talebi nedeniyle dalgalı bir seyir gösterdi. Bu durum Eylül ayında da henüz önemli bir iyileşme göstermedi.