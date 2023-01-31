Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2022’de %4,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi 2022 yılında %4,7 artışla 187,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %7,4 düşüşle 42,19 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Yalnızca Aralık ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %4 artışla 16,64 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %23,5 düşüşle 3,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Aralık ayında sıcak rulo sac fiyatları önce artış gösterirken, daha sonra Çin Yeni Yıl tatilinin yaklaşması nedeniyle düştü ve talebini olumsuz etkiledi. Şubat ayında sıcak rulo sac fiyatlarının talepte öngörülen iyileşme nedeniyle artması bekleniyor.