Çin’in sıcak sac üretimi Ocak-Haziran döneminde %1,3 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %1,3 artışla 96 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk sac üretimi ise yıllık %0,4 artışla 21,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Yalnızca Haziran ayında, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık %4,6 artışla 16,95 milyon mt olurken, soğuk sac üretimi yıllık %1,9 artışla 3,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Haziran ayında, sıcak sac fiyatları son kullanıcıların zayıf talebi nedeniyle istikrarlı bir düşüş gösterdi.