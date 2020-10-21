Çin’in sıcak sac üretimi Eylül ayında yavaşladı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:29:53 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Eylül ayında, Çin’in sıcak sac üretimi aylık bazda %2 düşerken, yıllık bazda %16,4 artarak 15,45 milyon mt seviyesinde yer aldı ve yıllık bazda kaydedilen bu artış hızı Ağustos ayındaki yıllık artış oranına kıyasla 2,8 puan daha yavaş oldu.

SteelOrbis verilerine göre, söz konusu ayda Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları, talep piyasa oyuncularının yoğun satış sezonundan bekledikleri kadar iyi olmadığından, yaklaşık %4,97 düşüş gösterdi. Ekim ayında, sıcak sac fiyatları yükselmeye başladı ve bu durum sıcak sac üretimini bir miktar artırabilir.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık bazda %9,7 artış göstererek 126,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında, Çin’in soğuk sac üretimi ise yıllık %2,1 artışla 3,33 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yıllık bazda kaydedilen bu artış, Ağustos ayında kaydedilene kıyasla 3,2 puan daha az oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, ülkedeki soğuk sac üretimi yıllık %1,4 artışla 27,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.