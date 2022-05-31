﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in özel çelik üreticilerinin brüt kârı birinci çeyrekte %43,5 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 11:08:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Metalürji İşletmeleri Odası (CCME) 25 Mayıs’ta özel çelik sektörü hakkında internet üzerinden bir konferans gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in özel çelik üreticilerinin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %13,8, %12,06 ve %5,17 düşüşle 116 milyon mt, 146 milyon mt ve 221 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin çelik endüstrisinin toplam kârı yıllık %49,7 düşüşle 42,24 milyar RMB (6,3 milyar $) olurken, CCME’ye bağlı olan özel çelik üreticilerinin brüt kârı yıllık %43,5 düşüşle 30,3 milyar RMB (4,5 milyar $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi mali sonuçlar 

Benzer haberler

26 May

Ansteel’in net kârı birinci çeyrekte %1,2 düştü
13 May

Sangang Minguang’ın net kârı birinci çeyrekte %42,39 düştü
06 May

Nanjing Steel’in net kârı birinci çeyrekte %26,9 düştü
05 May

Liuzhou Steel birinci çeyrekte 512 milyon RMB net zarar kaydetti
29 Nis

Baosteel’in net kârı birinci çeyrekte %30,41 düştü
29 Nis

Bayi Steel birinci çeyrekte 335 milyon RMB net zarar kaydetti
29 Nis

Shanxi Coking Coal’un net kârı birinci çeyrekte %170 arttı
28 Nis

Baogang’ın net kârı ilk çeyrekte %54,92 düşüş gösterdi
28 Nis

HBIS Resources’ın net kârı ilk çeyrekte %35,7 düştü
27 Nis

Sangang Minguang’ın net kârı 2021 yılında %55,69 arttı