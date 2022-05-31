Çin’in özel çelik üreticilerinin brüt kârı birinci çeyrekte %43,5 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 11:08:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Metalürji İşletmeleri Odası (CCME) 25 Mayıs’ta özel çelik sektörü hakkında internet üzerinden bir konferans gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Çin’in özel çelik üreticilerinin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %13,8, %12,06 ve %5,17 düşüşle 116 milyon mt, 146 milyon mt ve 221 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin çelik endüstrisinin toplam kârı yıllık %49,7 düşüşle 42,24 milyar RMB (6,3 milyar $) olurken, CCME’ye bağlı olan özel çelik üreticilerinin brüt kârı yıllık %43,5 düşüşle 30,3 milyar RMB (4,5 milyar $) seviyesinde yer aldı.