Çin’in otomobil satışları Ocak-Nisan döneminde %10,8 yükseldi

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %10,8 ve %12,9 artışla 10,18 milyon ve 10,1 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Sadece Nisan ayında ise üretim yıllık bazda %8,9 artış ve aylık %12,9 düşüşle 2,6 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %9,8 artış ve aylık %11,2 düşüşle 2,59 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dört ayında Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yıla göre %6 artışla 1,94 milyon adede ulaşırken, ihracat sadece Nisan ayında önceki aya kıyasla %2 ve yıllık %2,6 artarak 517.000 adet oldu.

Elektrikli araç segmentine bakıldığında, ilk dört ayda Çin’in üretim ve satışları sırasıyla yıllık %48,3 ve %46,2 artışla 4,4 milyon adet ve 4,3 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Satışlarda elektrikli araçların pazar payı %42,7’ye ulaştı.

Sadece Nisan ayında ülkede elektrikli araç üretimi yıllık bazda %43,8 artışla 1,25 milyon adet olurken, satışlar yıllık bazda %44,2 artışla 1,23 milyon adet seviyesine yükseldi ve satışlarda elektrikli araçların pazar payı %47,3’e çıktı.

Çin'in elektrikli araç ihracatı ilk dört ayında yılık bazda 52,6 artışla 642.000 adede ulaşırken, Nisan ayında önceki aya kıyasla %27 ve yıllık %76 artarak 200.000 adet oldu.