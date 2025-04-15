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Çin’in binek araç satışları Ocak-Mart döneminde %12,9 arttı

Salı, 15 Nisan 2025 09:43:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde sırasıyla yıllık %16,1 ve %12,9 artışla 6,51 milyon ve 6,42 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Sadece Mart ayında ise ülkede binek araç üretimi ve satışları aylık bazda sırasıyla %44,2 ve %36 artışla, yıllık bazda ise sırasıyla %14,4 ve %10,4 yükselişle 2,57 milyon ve 2,47 milyon adet seviyelerinde yer aldı. 

Bahsi geçen dönemde ülkenin ticari araç üretimi ve satışları sırasıyla %5,1 ve %1,8 artış ile 1 milyon adet ve 1,1 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Mart ayında ise ülkede ticari araç üretimi yıllık bazda %1,4 düşüş ve aylık %35,8 artışla 431.000 mt, satışları ise yıllık bazda %2,4 düşüş ve aylık bazda %42,8 yükselişle 447.000 adet oldu. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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