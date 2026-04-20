 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2026 yılı Ocak-Mart döneminde %2,7 arttı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 11:33:25 (GMT+3)   |   Şanghay

2026 yılının Ocak-Mart döneminde Çin’in çelik çubuk ihracatı %2,7 artışla 4,23 milyon mt oldu. Aynı dönemde filmaşin ihracatı %13 düşüşle 570.000 mt, profil ihracatı ise %17,8 artışla 1,91 milyon mt seviyesine ulaştı.

Sadece Mart ayında Çin’in çelik çubuk ve profil ihracatı sırasıyla yıllık %15,5 ve %11,8 artışla 1,92 milyon mt ve 700.000 mt olurken, filmaşin ihracatı %28 düşüşle 200.000 mt seviyesinde kaydedildi.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) 2026 başından itibaren devreye alması ve ithalat kota tonajlarını azaltması karşısında, Çin’in çelik ihracatı Tek Kuşak Tek Yol projesi kapsamındaki ülkelere yöneldi. Güneydoğu Asya ve Orta Asya’daki gelişmekte olan pazarlarda güçlü altyapı talebi görülmesi, uzun çelik ürünlerine olan talebi artırarak bu yılın ilk üç ayında Çin’in ihracatını olumlu etkiledi.


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Otomotiv 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis