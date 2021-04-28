Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı ilk çeyrekte %387,6 arttı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 16:55:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, 2021 yılında 41 büyük sanayi sektörünün 39’unda brüt kâr yıllık bazda artarken, 1 sektörde azaldı ve 1 diğerindeyse zarardan kâra dönüldü.

Söz konusu dönemde metal izabe ve haddeleme sektörünün brüt kârı yıllık %387,6 artışla 87,14 milyar RMB (13,4 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, otomotiv sektörünün brüt kârı yıllık %843,4 artışla 132,08 milyar RMB (20,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, Çin'in madencilik ve cevher hazırlama sektörü, metal imalat sektörü ile demir yolları, deniz yolları, havacılık ve ulaşım ekipmanları sektörünün brüt kârı sırasıyla yıllık %780,4, %116,7 ve %72,4 artışla, 14,35 milyar RMB (2,2 milyar $), 36,6 milyar RMB (5,6 milyar $) ve 10,31 milyar RMB (1,6 milyar $) olarak kaydedildi.

Ocak-Mart arasındaki dönemde, hammadde segmentinin toplam kârı, emtia fiyatlarındaki artış ve talepte devam eden iyileşmeyle 4,34 kat arttı. Söz konusu artış hızı ilk iki aydaki artışa kıyasla 88,4 puan daha fazla oldu.