Çin’in inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde %2,2 düştü

Salı, 19 Aralık 2023 11:21:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri üretimi Ocak-Kasım döneminde yıllık %2,2 düşüşle 209,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin filmaşin üretimi ise yıllık bazda %0,4 düşüşle 126,51 milyon mt seviyesinde yer alırken kaynaklı boru üretimi yıllık %11,6 artışla 58,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in inşaat demiri üretimi aylık %1,32 ve yıllık %8,8 düşüşle 18,01 milyon mt seviyesinde yer alırken filmaşin üretimi aylık %0,61 ve yıllık %3,1 artışla 11,11 milyon mt oldu. Kaynaklı boru üretimi ise aylık %2,32 ve yıllık %11 artışla 5,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları Kasım ayının başında artış gösterdi ve daha sonra yüksek seviyelerde dalgalandı. Kasım ayının en yüksek fiyat seviyesi ile 4.087 RMB/mt ile 21 Kasım’da, en düşük seviyesi ise 3.857 RMB/mt ile 1 Kasım’da kaydedildi.