Çin'in gemi üretimi 2026'nın ilk yarısında %51,2 arttı

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin'in toplam gemi üretimi bu yıl Ocak-Haziran döneminde yıllık %51,2 artışla 36,5 milyon dwt (deadweight ton) seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in yeni gemi siparişleri yıllık %173,1 artarak 121,06 milyon dwt olurken, Haziran ayı sonu itibarıyla Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş defterindeki toplam hacim yıllık %54,9 artışla 363,25 milyon dwt seviyesine yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde Çinli gemi inşa şirketleri, küresel yeşil gemi siparişlerinin %68'inden fazlasını alarak çevre dostu gemi inşasında dünya lideri konumunu daha da güçlendirdi. Böylece Çin, gemi inşa sektörünün yüksek katma değerli dönüşümünde kilit bir merkez olma özelliğini pekiştirdi.