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Çin'in gemi üretimi 2026'nın ilk yarısında %51,2 arttı

Salı, 28 Temmuz 2026 09:47:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği tarafından açıklanan verilere göre Çin'in toplam gemi üretimi bu yıl Ocak-Haziran döneminde yıllık %51,2 artışla 36,5 milyon dwt (deadweight ton) seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in yeni gemi siparişleri yıllık %173,1 artarak 121,06 milyon dwt olurken, Haziran ayı sonu itibarıyla Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş defterindeki toplam hacim yıllık %54,9 artışla 363,25 milyon dwt seviyesine yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde Çinli gemi inşa şirketleri, küresel yeşil gemi siparişlerinin %68'inden fazlasını alarak çevre dostu gemi inşasında dünya lideri konumunu daha da güçlendirdi. Böylece Çin, gemi inşa sektörünün yüksek katma değerli dönüşümünde kilit bir merkez olma özelliğini pekiştirdi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Ham Çelik Çin Güneydoğu Asya Gemi İnşa 

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