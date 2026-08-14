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Çin 2026 Temmuz ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %81'ini aldı

Cuma, 14 Ağustos 2026 09:46:29 (GMT+3)   |   Şanghay

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcısı Clarksons tarafından açıklanan verilere göre Çin bu yıl Temmuz ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %81'ini (2,90 milyon CGT, 111 gemi) alarak üst üste 16'ncı ay küresel piyasada ilk sırada yer alırken, Güney Kore %16 payla (0,57 milyon CGT) ikinci sırada yer aldı.

Temmuz ayında küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %22,0 ve aylık %56,0 düşüşle toplam 3,57 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin, küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %75'ini (38,02 milyon CGT, 1.394 gemi) alarak ilk sırada yer alırken, Güney Kore %17 payla (8,7 milyon CGT) ikinci sırada yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %65,0 artışla toplam 50,93 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.

Bu yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla küresel gemi inşa şirketlerinin sipariş defterlerindeki toplam gemi siparişi haziran sonuna kıyasla 2,32 milyon CGT artarak 211,75 milyon CGT seviyesinde yer aldı. Özellikle Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş defterlerindeki gemi siparişleri 140,22 milyon CGT ile küresel toplamın %66'sını oluşturarak ilk sırada yer alırken, Güney Kore 38,23 milyon CGT ve %18 payla Çin'i takip etti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Ham Çelik Çin Güneydoğu Asya Gemi İnşa 

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