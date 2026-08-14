Çin 2026 Temmuz ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %81'ini aldı

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcısı Clarksons tarafından açıklanan verilere göre Çin bu yıl Temmuz ayında küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %81'ini (2,90 milyon CGT, 111 gemi) alarak üst üste 16'ncı ay küresel piyasada ilk sırada yer alırken, Güney Kore %16 payla (0,57 milyon CGT) ikinci sırada yer aldı.

Temmuz ayında küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %22,0 ve aylık %56,0 düşüşle toplam 3,57 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında Çin, küresel yeni gemi inşa siparişlerinin %75'ini (38,02 milyon CGT, 1.394 gemi) alarak ilk sırada yer alırken, Güney Kore %17 payla (8,7 milyon CGT) ikinci sırada yer aldı.

Ocak-Temmuz döneminde küresel piyasada verilen yeni gemi inşa siparişleri yıllık %65,0 artışla toplam 50,93 milyon CGT seviyesinde kaydedildi.

Bu yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla küresel gemi inşa şirketlerinin sipariş defterlerindeki toplam gemi siparişi haziran sonuna kıyasla 2,32 milyon CGT artarak 211,75 milyon CGT seviyesinde yer aldı. Özellikle Çinli gemi inşa şirketlerinin sipariş defterlerindeki gemi siparişleri 140,22 milyon CGT ile küresel toplamın %66'sını oluşturarak ilk sırada yer alırken, Güney Kore 38,23 milyon CGT ve %18 payla Çin'i takip etti.