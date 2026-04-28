2026’nın ilk çeyreğinde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %71,61’i Çin’e verildi

Salı, 28 Nisan 2026 10:42:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin 12,39 milyon CGT ile %71,61’i bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’e, 3,75 milyon CGT ile %20’si ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu dönemde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri 17,58 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında Çin 2,51 milyon CGT ile küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %55,76’sını aldı. Güney Kore ise 1,65 milyon CGT ile %36,73’ünü oluşturdu. Bahsi geçen ayda aylık %31,97 düşüş ve yıllık %41,44 artışla küresel piyasalarda toplam 4,5 milyon CGT gemi siparişi verildi.


Benzer Haber ve Analizler

Çin’in gemi inşa üretiminin 2026’da 60 milyon dwt’yi aşması bekleniyor

13 Mar | Çelik Haberler

2026’nın Şubat ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %80’i Çin’e verildi

09 Mar | Çelik Haberler

2025 yılında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %63’ü Çin’e verildi

09 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 düştü - 17. Hafta, 2026

28 Nis | Çelik Haberler

Çinli çelik sanayi kuruluşları 2026’nın ilk çeyreğinde 3,34 milyar $ brüt zarar açıkladı

27 Nis | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,2 azaldı

24 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Nisan ayının ortasında arttı, stoklar da yükseldi

24 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,1 düşüş kaydetti

22 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 artış kaydetti - 16. Hafta, 2026

21 Nis | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart 2026’da %0,2 arttı

21 Nis | Çelik Haberler





