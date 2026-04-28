2026’nın ilk çeyreğinde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %71,61’i Çin’e verildi

Clarksons tarafından yayımlanan verilere göre, küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin 12,39 milyon CGT ile %71,61’i bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’e, 3,75 milyon CGT ile %20’si ise Güney Kore’ye verildi.

Söz konusu dönemde küresel piyasalardaki yeni gemi siparişleri 17,58 milyon kompanse gros ton (CGT) seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında Çin 2,51 milyon CGT ile küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %55,76’sını aldı. Güney Kore ise 1,65 milyon CGT ile %36,73’ünü oluşturdu. Bahsi geçen ayda aylık %31,97 düşüş ve yıllık %41,44 artışla küresel piyasalarda toplam 4,5 milyon CGT gemi siparişi verildi.