2026’nın Haziran ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %85’i Çin’e verildi

Dünyanın önde gelen entegre denizcilik hizmetleri sağlayıcılarından Clarksons'ın açıkladığı verilere göre Çin Haziran ayında küresel yeni gemi siparişlerinin %85'ini alarak üst üste 15'inci ayda da dünya lideri oldu. Haziran ayında Çin, toplam 4,45 milyon CGT (171 gemi) tutarında yeni sipariş alırken, Güney Kore 0,5 milyon CGT ile küresel siparişlerin %9'unu alarak ikinci sırada yer aldı.

Haziran ayında dünya genelinde verilen yeni gemi siparişleri yıllık bazda %3,0 artış, aylık bazda %9,0 düşüşle toplam 5,25 milyon CGT seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayında ise Çin, toplam 31,0 milyon CGT (1.131 gemi) yeni sipariş alarak küresel siparişlerin %72'sini elde etti ve liderliğini korudu. Aynı dönemde Güney Kore 7,97 milyon CGT ile küresel siparişlerin %19'unu alarak ikinci sırada yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde verilen yeni gemi siparişleri toplam 42,95 milyon CGT seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %66,0 arttı.

Haziran ayı sonu itibarıyla dünya genelindeki tersanelerin sipariş portföyü, Mayıs sonuna göre 2,14 milyon CGT artışla 202,14 milyon CGT seviyesine yükseldi. Çinli tersanelerin sipariş portföyü 134,03 milyon CGT ile küresel toplamın %65'ini oluştururken ilk sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise 38,81 milyon CGT ile küresel sipariş portföyünün %19'una sahip olarak ikinci sırada yer aldı.