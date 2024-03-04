Çin’de elektrik ark ocaklı üretimin payı 2030 yılına kadar %20’ye ulaşacak

Pazartesi, 04 Mart 2024 15:24:34 (GMT+3) | San Diego

Çin’de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Merkez Bankası, Devlete Bağlı Varlık Yönetimi Komisyonu ve Piyasa Yönetmelikleri Dairesinden oluşan yedi kurum, ülke içindeki elektrik ark ocaklı üretimin toplam üretim içindeki payını 2030 yılına %20’nin üzerine çıkarmak için teklif yaptı. Teklif, imalat sektörünün daha çevreci hale gelmesini, karbondan arındırma hedefleri çerçevesinde yeni rekabetçi avantajlar sağlamayı, modern bir sanayi sisteminin inşasının hızlandırılmasını ve yeni bir sanayileşme anlayışının benimsenmesini amaçlıyor.

Çin Devlet Konseyi, 2023’ün Aralık ayında, uzun vadede ülkenin hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir plan açıklamıştı.

Çin, bu plan dahilinde elektrikli ark ocaklı çelik üretiminin payının artırılmasını teşvik edecek ve 2025’e kadar bu payı %15’e çıkaracak.