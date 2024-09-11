Çin 2024 sonunda çelik sektörünü karbon piyasasına dahil etmeyi planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, karbon yoğun sektörleri emisyon azaltmaya teşvik etmek için bu yılın sonuna kadar çelik, alüminyum ve çimento sektörlerini karbon ticaret piyasasına dahil etmeyi planlıyor. Çelik sektörü piyasaya dahil edildiğinde Çinli çelik üreticileri karbon emisyonları nedeniyle ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

Söz konusu üç sektörün piyasaya dahil edilmesiyle ülkenin emisyon ticaret sisteminin, Çin'deki karbon emisyonunun %60’ını kapsaması bekleniyor. Çin’in iki aşamada genişleteceği emisyon ticaret sisteminin, Avrupa'nın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın baskısını hafifletmek amacıyla emisyonları azaltması hedefleniyor. 2024-2026 yılları arasındaki ilk aşamada süreç tanıtılacak ve emisyona ilişkin verilerin yönetimi iyileştirilecek. 2027 için planlanan ikinci aşamada ise şirketlere tahsis edilen karbon kotası azaltılacak.