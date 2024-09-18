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Tenova'nın Baosteel'e tedarik ettiği hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisi faaliyete hazır

Çarşamba, 18 Eylül 2024 15:35:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, Çin merkezli Sinosteel Engineering & Technology ile birlikte Çinli çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co. Ltd.’nin yeni hidrojen bazlı ENERGIRON doğrudan indirgeme (DR) tesisinin performans testini başarıyla tamamladığını açıkladı. Tenova ve İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen yenilikçi doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi ENERGIRON kullanılarak tasarlanan tesis, Sinosteel’in mühendislik hizmetiyle tamamlandı.

Performans testi sırasında tesis, 168 saatlik kesintisiz üretimin ardından, %94’ün üzerinde metalizasyon oranı ve %70 hidrojen bazlı indirgeyici gaz kullanarak toplam 21.620 mt doğrudan indirgenmiş demir üretimi gerçekleştirdi. Zhanjiang Ekonomi ve Teknoloji Bölgesi’nde kurulan yeni ENERGIRON doğrudan indirgeme tesisi, yıllık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Bu da tesisi Çin’deki en büyük ve türünün ilk örneği hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisi yapıyor. Tesis ayrıca karbon emisyonunu azaltmak ve operasyonlar için ek bir gelir akışı sağlamak üzere ticari amaçlarla karbon yakalayacak şekilde tasarlandı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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