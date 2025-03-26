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HBIS Group ve Rio Tinto karbon emisyonunu azaltmak için iş birliği yapıyor

Çarşamba, 26 Mart 2025 14:35:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Çinli çelik üreticisi HBIS Group, çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltacak teknolojiler geliştirmek üzere Rio Tinto ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketler yüksek fırın girdisini optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla araştırmalar yürütecek. Taraflar çelik sektörünün sürdürülebilir gelişimini desteklemek için hidrojen bazlı metalürji konusunda da iş birliği yapacak.

Öte yandan SteelOrbis’in birkaç gün önce bildirdiği üzere HBIS yeşil geçişe yönelik en iyi çözümleri belirlemek üzere çalışmalar yapmak amacıyla Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale ile anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Çin Avustralya Uzak Doğu Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Rio Tinto 





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