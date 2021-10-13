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Çin’in demir cevheri ithalatı üretim kısıtlamaları nedeniyle Ağustos ayında %11,9 düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 11:36:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %1,93 ve yıllık %11,9 düşüşle 95,61 milyon mt seviyesinde yer alarak üretime getirilen kısıtlamalar ve elektrik arzındaki daralma nedeniyle talebin cansız seyrettiğini gösterdi.

Ülkenin, demir cevheri üretimini kısıtlamayı planladığı ve bu durumun, yılın geri kalanında, demir cevheri fiyatlarının düşmesine neden olacağı belirtildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %2 düşerek 842 milyon mt seviyesine geriledi. Söz konusu düşüşün, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen %1,7’e kıyasla daha yüksek olduğu görüldü.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  demir cevheri  ith/ihr istatistikleri  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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