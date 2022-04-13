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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %5,2 düştü

Çarşamba, 13 Nisan 2022 10:15:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %5,2 düşüşle 268,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında, ülkenin demir cevheri ithalatı yıllık %14,5 düşüşle 87,28 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yıllık %24,2 düşüşle 51,81 milyon mt olurken, yalnızca Mart ayında yıllık %39,9 düşüşle 16,42 milyon mt kömür ithal edildi.

Pandeminin Mart ayının başından bu yana kötüye gitmesi sonucunda Şanghay’da tam karantina uygulanırken, diğer bölgelerde de önlemler sıkılaştırıldı. Bu durum ithal demir cevheri talebini olumsuz etkiledi.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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