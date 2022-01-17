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Çin’in demir cevheri ithalatı ikinci yarıdaki üretim kesintileri nedeniyle 2021 yılında %3,9 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 11:36:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in demir cevheri ithalatı 2021 yılında yıllık %3,9 düşerek 1,12 milyar mt seviyesinde yer aldı. Haziran ayından itibaren çelik üretimine getirilen kısıtlamalar söz konusu düşüşte etkili oldu. 2021 yılının ikinci yarısında, demir cevheri tüketimi üretim kısıtlamaları nedeniyle en az %10 azaldı.

Aralık ayında, Çin aylık %17,99 ve yıllık %11,03 düşüşle 86,07 milyon mt demir cevheri ithal etti. Söz konusu düşüş, ölü sezonda ithal demir cevheri talebinin cansız seyrettiğini gösterdi.

Öte yandan, aynı ayda, iç piyasada çelik fiyatlarının vadeli fiyatların dalgalanmasına ve stok alımlarının hafifçe artmasına bağlı olarak hafifçe yükselmesi sonucunda ithal cevher fiyatları yukarı yönlü hareket etti.


Etiketler: Uzak Doğu  demir cevheri  Çin  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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