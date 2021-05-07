﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in demir cevheri ithalatı talebe rağmen Nisan ayında 100 milyon mt’un altına düştü

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:27:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

7 Mayıs tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin’in bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 102,10 milyon mt’a kıyasla %3,47 düşüşle ve yıllık %2,98 artışla 98,56 milyon mt demir cevheri ithal ettiği belirtildi.

Aylık düşüşe sebep olarak, Nisan ayının başında Avustralya’yı vuran Seroja tropikal siklonunun, madenleri ve limanları etkilemesinden ötürü sevkiyatların azalması gösterildi.

Öte yandan, Hebei eyaletinde kısıtlama uygulanan üreticiler haricinde, Çinli çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının artması sebebiyle, demir cevheri talebi ay boyu güçlü seyretti.

1-5 Nisan tarihleri arasında 166,1$/mt CFR seviyesinde kaydedilen %62 tenörlü demir cevheri fiyatları, 27 Nisan’da, tüm ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 193$/mt CFR oldu. 1-5 Mayıs arasındaki İşçi Bayramı tatilinin ardından vadeli demir cevheri fiyatları, ilk işlem gününde (6 Mayıs) %6,81 artış kaydederek demir cevheri spot fiyatlarını 200$/mt CFR seviyesinin üstüne çıkardı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ithal demir cevheri fiyatları Mayıs ayında, piyasa oyuncuları arasındaki olumlu beklentilere bağlı olarak artacak.

Bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde Çin’de demir cevheri ithalatı %6,7 artışla 381,97 milyon mt olmuştu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  demir cevheri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07  May

Çin’in nihai çelik ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü, yarı mamul ihracatı yüksek seyredecek
22  Nis

Çin’in demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %21,6 arttı
14  Nis

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında arttı, stoklar yükseldi
13  Nis

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %8 arttı
09  Nis

Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,58 arttı