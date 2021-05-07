Çin’in demir cevheri ithalatı talebe rağmen Nisan ayında 100 milyon mt’un altına düştü

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:27:07 (GMT+3) | Şanghay

7 Mayıs tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin’in bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 102,10 milyon mt’a kıyasla %3,47 düşüşle ve yıllık %2,98 artışla 98,56 milyon mt demir cevheri ithal ettiği belirtildi.

Aylık düşüşe sebep olarak, Nisan ayının başında Avustralya’yı vuran Seroja tropikal siklonunun, madenleri ve limanları etkilemesinden ötürü sevkiyatların azalması gösterildi.

Öte yandan, Hebei eyaletinde kısıtlama uygulanan üreticiler haricinde, Çinli çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının artması sebebiyle, demir cevheri talebi ay boyu güçlü seyretti.

1-5 Nisan tarihleri arasında 166,1$/mt CFR seviyesinde kaydedilen %62 tenörlü demir cevheri fiyatları, 27 Nisan’da, tüm ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 193$/mt CFR oldu. 1-5 Mayıs arasındaki İşçi Bayramı tatilinin ardından vadeli demir cevheri fiyatları, ilk işlem gününde (6 Mayıs) %6,81 artış kaydederek demir cevheri spot fiyatlarını 200$/mt CFR seviyesinin üstüne çıkardı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ithal demir cevheri fiyatları Mayıs ayında, piyasa oyuncuları arasındaki olumlu beklentilere bağlı olarak artacak.

Bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde Çin’de demir cevheri ithalatı %6,7 artışla 381,97 milyon mt olmuştu.