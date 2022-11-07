Çin’in demir cevheri ithalatı çelik üretiminin azalması sonucu Ekim’de aylık %4,7 düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 11:22:54 (GMT+3) | Şanghay

Ekim ayında Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %3,7 ve aylık %4,75 düşüşle 94,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Demir cevheri ithalatının Eylül ayındaki hafif artışın ardından Ekim’de düşmesi, ay başındaki tatillere ve çelik üretiminin çeşitli sebepler sonucu düşmesine bağlandı. İlk olarak, hükümet 16 Ekim’deki parti toplantısı öncesi havayı temizlemek adına bazı kısıtlamalar getirdi, daha sonra ise Covid-19 salgını ve düşük yerel talep çelik üretiminin iyice yavaşlamasına yol açtı.

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %1,7 düşüşle 917 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Piyasa oyuncuları kışın hava iyice soğuyacağı için, demir cevheri talebinin inşaat faaliyetlerinin azalması ve zayıf nihai mamul talebi nedeniyle zayıflayabileceğini düşünüyor. Bu durum yılın kalanında demir cevheri ithalatının gerilemesine yol açabilir.