Çin’in demir cevheri ithalatı Haziran ayında hafifçe düştü

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 14:33:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen düşüşün ardından hafifçe azaldı. Buna göre, ülkenin demir cevheri ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %12,1 düşüşle 89,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, demir cevheri fiyatları ilk olarak 7 Temmuz tarihinde 202$/mt CFR’a gerileyerek en düşük seviyeyi görmüş, ardından tekrar artarak 220$/mt CFR seviyesinde kaydedilse de Çin Komünist Partisi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları öncesinde üretime getirilen kısıtlamalara bağlı olarak gevşemişti.

Bu yılın ilk yarısında kaydedilen güçlü ham çelik üretimi, demir cevheri ithalat hacmini ve fiyatlarını destekledi. Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %2,6 artışla 560,70 milyon mt oldu.

Ancak, üretim kesintilerine bağlı olarak %30 düşebileceği söylenen ham çelik üretiminin, demir cevheri talebini daha da azaltabileceğinden ve bu durumun da fiyatları olumsuz etkileyebileceğinden ötürü bu yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerin daha olumsuz olduğu belirtildi. Yatırım bankalarından bazıları, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında 170-190$/mt CFR’a düşebileceğini söyledi.