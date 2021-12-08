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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,65 arttı

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:15:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 6 Aralık tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 29 Kasım tarihine kıyasla %1,65 artışla 145,08 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, iç piyasaya giren cevher hacmindeki düşüşün ve yerel çelik fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle artış kaydetti. Kapasite kullanım oranları ile üretim hafifçe azaldığı, bu durumun devam etmesinin beklendiği ve ithal demir cevheri talebini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Ancak, son kullanıcıların, kış aylarında, ithal cevher stoklarını yenileyebileceği ve bu sayede, fiyatların artacağı öğrenildi.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  demir cevheri  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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