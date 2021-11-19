Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ekim ayında gözle görülür bir düşüş gösterdi

Cuma, 19 Kasım 2021 11:58:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı, bu yılın Ekim ayında, aylık %11 düşüşle ve yıllık %26,3 artışla 3,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin çelik sac ve sıcak levha ihracatı üst üste iki ay düşüş göstermiş olsa da Eylül ayındaki düşüş, %1’in altında yer almıştı.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki düşüş ve piyasa oyuncularının, piyasaya yönelik temkinli beklentileri nedeniyle aşağı yönlü hareket etmeye devam ederken, düşük fiyatların, Aralık-Şubat döneminde, ihracat hacmini desteklemesinin beklendiği belirtildi. Çelik sac ve levha ihracatındaki artış, Eylül ayına kıyasla 27,8 puan daha yavaş oldu.

Bu yılın ilk on ayında, ülkenin çelik sac ve levha ihracatı yıllık %45,1 artışla 39,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 1,8 puan daha yavaş oldu.