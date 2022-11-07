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Çin’in çelik ihracatı Ekim’de aylık %4 arttı, ithalatı düştü

Pazartesi, 07 Kasım 2022 17:23:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %15,3 ve aylık %4 artışla 5,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Çin çıkışlı ürünlerin fiyatlarının düşmesi sonucu ihracat pazarında daha rekabetçi olması sayesinde gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %1,8 düşerek 56,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ancak düşüş hızı, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen %3,4’lük düşüşe kıyasla yavaşladı. Ülkenin çelik ihracatının yıl sonuna kadar artması bekleniyor, böylece Çin’in 2022 yılı ihracatı da artış kaydedecek.

Çin’in nihai mamul ithalatı ise Ekim’de yıllık %31,5 ve aylık %13,4 düşüşle 772.000 mt olurken, Ocak-Ekim döneminde yıllık %25 düşüşle 9,12 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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