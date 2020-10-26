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Çin’in çelik çubuk ve filmaşin ihracatı Eylül ayında hafifçe arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 17:19:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Eylül ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %4,3 artış ve yıllık %30,8 düşüşle 480.000 mt olurken, filmaşin ihracatı aylık %5,6 ve yıllık %10,4 artışla 190.000 mt seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda köşebent ihracatı ise aylık bazda neredeyse sabit kaldı, yıllık bazda %36,1 düşüşle 170.000 mt seviyesinde kaydedildi. Covid-19 salgınının biraz dinmesi sayesinde yurt dışındaki alıcıların inşaat demiri ile filmaşin talebinin artması söz konusu ayda Çin’in ihracatını canlandırsa da, Çin çıkışlı inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarını destekleyen yüksek demir cevheri fiyatları oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %30,7 düşüşle 5,35 milyon mt olurken, filmaşin ihracatı ise yıllık %4,9 düşüşle 1,47 milyon mt oldu. Aynı dönemde Çin’in köşebent ihracatı yıllık %16,4 düşüşle 2,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin  filmaşin  Uzak Doğu  uzun ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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