Çin’in çelik çubuk ihracatı 2023 yılında %42,6 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 10:21:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2023 yılında yıllık %42,6 artışla 10,8 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %26,1 artışla 2,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %36,1 artışla 4,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %17,6 düşüş ve yıllık %9,1 artışla 750.000 mt; filmaşin ihracatı aylık yatay seyrederek ve yıllık %32,5 artışla 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %11,1 ve yıllık %57,2 artışla 400.000 mt seviyelerinde yer aldı.