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Çin’in çelik çubuk ihracatı 2023 yılında %42,6 arttı

Cuma, 19 Ocak 2024 10:21:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2023 yılında yıllık %42,6 artışla 10,8 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %26,1 artışla 2,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %36,1 artışla 4,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %17,6 düşüş ve yıllık %9,1 artışla 750.000 mt; filmaşin ihracatı aylık yatay seyrederek ve yıllık %32,5 artışla 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %11,1 ve yıllık %57,2 artışla 400.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Filmaşin Ticari Profil İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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