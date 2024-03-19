Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Şubat döneminde yılında %6,6 düştü

Salı, 19 Mart 2024 10:22:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %6,6 düşüşle 1,63 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %23,1 artışla 380.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %7,6 artışla 770.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Güneydoğu Asya piyasasında inşaat demiri talebinin zayıflığı bu durumun ortaya çıkmasında etkili olurken tatil dönemi ve dış piyasalara satışların çoğunluğunun yapıldığı Aralık ayında nispeten fazla ihracat teklifi verilmesi Şubat ayı sevkiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Şubat ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %20,9 ve yıllık %29,3 düşüşle 720.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %34,8 düşüş ve yıllık %18,4 artışla 150.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %20,9 ve yıllık %0,2 düşüşle 340.000 mt seviyelerinde yer aldı.