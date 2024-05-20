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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde yılında %9,4 yükseldi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 10:55:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %9,4 artışla 3,86 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %13,4 artışla 850.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %16,7 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Nisan ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %18,9 artışla 1,08 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %10,8 artışla 240.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise yıllık %20,9 artışla 500.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Ticari Profil Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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