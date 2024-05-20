Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde yılında %9,4 yükseldi

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %9,4 artışla 3,86 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %13,4 artışla 850.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %16,7 artışla 1,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Nisan ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %18,9 artışla 1,08 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %10,8 artışla 240.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise yıllık %20,9 artışla 500.000 mt seviyelerinde yer aldı.