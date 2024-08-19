Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yılında %10,3 yükseldi

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,3 artışla 7,01 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %9,2 artışla 1,53 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %11,6 artışla 3,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %13,5 artış ve yıllık %3 düşüşle 900.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %8,7 ve %7,1 düşüşle 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %2,3 ve yıllık %2,4 artışla 440.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’in çelik ihracatının yılın ikinci yarısında düşmesi bekleniyor. Yılın geri kalanı boyunca fiyat farkları giderek azalacak ve küresel piyasada uygulanan koruma tedbirlerinin sayısı artacak. Dış piyasalarda ekonomik toparlanma beklenenden daha yavaş gerçekleşebilir.