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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yılında %10,3 yükseldi

Pazartesi, 19 Ağustos 2024 09:37:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %10,3 artışla 7,01 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %9,2 artışla 1,53 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %11,6 artışla 3,16 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %13,5 artış ve yıllık %3 düşüşle 900.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %8,7 ve %7,1 düşüşle 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %2,3 ve yıllık %2,4 artışla 440.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Çin’in çelik ihracatının yılın ikinci yarısında düşmesi bekleniyor. Yılın geri kalanı boyunca fiyat farkları giderek azalacak ve küresel piyasada uygulanan koruma tedbirlerinin sayısı artacak. Dış piyasalarda ekonomik toparlanma beklenenden daha yavaş gerçekleşebilir.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Ticari Profil Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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