Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Kasım döneminde %19,1 yükseldi

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %19,1 artışla 11,99 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %8 artışla 2,39 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %19,7 artışla 5,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %3,94 ve yıllık %44,9 artışla 1,32 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %4,55 düşüş ve yıllık %1,1 artışla 210.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %19,05 düşüş ve yıllık %39,7 artışla 510.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Eylül ve Ekim aylarında 10 milyon mt seviyesini geçen ihracatın Kasım ayında aylık %17 düşüşle 9,28 milyon mt’a gerilemesi bazı ülkelerin getirdiği önlemlerin işe yaradığını gösterdi. Aralık ayında ölü sezon nedeniyle Çin’in ihracat tonajının düşmeye devam etmesi bekleniyor.