﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik çubuk ihracatındaki düşüş Ocak-Kasım döneminde %6,2’ye geriledi

Salı, 20 Aralık 2022 10:44:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 6,96 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %0,2 düşüşle 1,86 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/ticari profil ihracat hacmi yıllık %42,8 artışla 3,38 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 4,2 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %21,5 ve yıllık %135,4 artışla 790.000 mt; filmaşin ihracatı aylık bazda değişmeyerek ve yıllık %8,2 artışla 160.000 mt; köşebent/ticari profil ihracatı ise aylık %3,13 ve yıllık %99,7 artışla 330.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Ticari Profil İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım sonunda %0,1 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ekim’de arttı, Ocak-Ekim döneminde %12,8 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep ve rekabetçi ithal teklifler nedeniyle sertçe düştü

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %2,1 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %3,6 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları geriledi

20 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İtalya’nın AB dışı ülkelerden yaptığı çelik ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %12,5 yükseldi

20 Eki | Çelik Haberler

CELSA: Düşük talep ve artan maliyetler fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden oluyor

10 Eki | Çelik Haberler

AB’nin bazı ürünlere yönelik ithalat kotaları ilk haftadan tükendi

07 Eki | Çelik Haberler

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları çoğunlukla yükseldi

23 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük