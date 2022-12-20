Çin’in çelik çubuk ihracatındaki düşüş Ocak-Kasım döneminde %6,2’ye geriledi

Salı, 20 Aralık 2022 10:44:39 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 6,96 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %0,2 düşüşle 1,86 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/ticari profil ihracat hacmi yıllık %42,8 artışla 3,38 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu artış yılın ilk on ayında kaydedilene kıyasla 4,2 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Kasım ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %21,5 ve yıllık %135,4 artışla 790.000 mt; filmaşin ihracatı aylık bazda değişmeyerek ve yıllık %8,2 artışla 160.000 mt; köşebent/ticari profil ihracatı ise aylık %3,13 ve yıllık %99,7 artışla 330.000 mt seviyelerinde yer aldı.