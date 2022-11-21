Çin’in çelik çubuk ihracatı Ekim’de arttı, Ocak-Ekim döneminde %12,8 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:35:53 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %14 ve yıllık %79,5 artışla 650.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %6,7 ve yıllık %4 artışla 160.000 mt; köşebent/ticari profil ihracatı ise aylık %8,6 düşüş ve yıllık %151 artışla 320.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, yerel talep beklendiği kadar iyi olmadığı ve vadeli inşaat demiri fiyatları gevşediği için Ekim ortası itibarıyla düşüş gösterdi. Kasım ayında inşaat demiri ihracat hacminin artması bekleniyor.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %12,8 düşüşle 6,18 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %0,9 düşüşle 1,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/ticari profil ihracat hacmi yıllık %38,6 artışla 3,05 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu artış yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 7,4 puan daha yüksek oldu.