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Çin’in çelik çubuk ihracatı 2022’de %1,3 düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 11:01:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

2022 yılında, Çin’in çelik çubuk ihracatı yıllık %1,3 düşüşle 7,65 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %0,7 düşüşle 2,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/ticari profil ihracat hacmi yıllık %42 artışla 3,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %12,7 ve yıllık %109,1 artışla 690.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %6,25 düşüş ve yıllık %8,2 artışla 160.000 mt; köşebent/ticari profil ihracatı ise aylık %21,2 düşüş ve yıllık %99,7 artışla 330.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Aralık ayında, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları ay ortasına kadar artış gösterdi ve daha sonra yatay seyretti.


Etiketler: Ticari Profil Filmaşin Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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