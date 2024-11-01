Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ekim’de %2,08 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık %0,29 ve yıllık %2,08 artışla 16.532 RMB/m2 (2.319$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,6 ve yıllık %7,27 düşüşle 14.360 RMB/m2 (2.014$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,1 puan daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,14 puan daha hızlı gerçekleşti.