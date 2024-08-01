Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Temmuz ayında %1,64 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %0,13 ve yıllık %1,64 artışla 16.443 RMB/m2 (2.306$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,74 ve yıllık %6,58 düşüşle 14.653 RMB/m2 (2.055$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,01 puan daha hızlı olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,33 puan daha hızlı gerçekleşti.